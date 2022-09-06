На Западе пока не выражали желание встретиться с Путиным в рамках G20 – Песков

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Представители недружественных России стран пока не изъявляли желание встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нет, пока не было [таких предложений], насколько я знаю", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что такие мероприятия, как саммит G20, обычно используются с целью проведения большого числа двусторонних встреч, при этом он призвал журналистов не забегать вперед в вопросе участия в этом событии Путина.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали. Позже, однако, Дмитрий Песков заявил, что формат участия российского лидера пока не определен: вопрос будет решаться с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности.

