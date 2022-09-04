Формат участия Путина в G20 будет определяться с учетом множества факторов – Песков

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Формат участия Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии будет приниматься с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.