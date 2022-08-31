Песков заявил, что формат участия Путина в саммите G20 пока не определен

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Формат участия Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" на острове Бали в Индонезии пока не определен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Решения пока нет, мы рассматриваем ситуацию. <...> Формат участия будет определяться чуть позже", – сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по словам Пескова, Россия в любом случае примет участие в этой встрече на высшем и министерском уровнях.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.