Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в случае приезда Путина

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20 в случае приезда туда Владимира Путина. Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина готовится к саммиту, который пройдет 15–16 ноября.

Ранее президент Украины призвал исключить Россию из "Большой двадцатки" после ее решения о приостановке участия в зерновой сделке. Тогда он заявил о необходимости жесткой реакции как на уровне ООН, так и "на других уровнях".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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