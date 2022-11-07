13:04Политика
До конца недели станет известно, примет ли Путин участие в саммите G20 – Кремль
Фото: kremlin.ru
Решение о возможном участии Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии будет принято до конца недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято", – отметил представитель Кремля.
Ранее Путин допустил, что может лично посетить ноябрьский саммит "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали. Президент заявил, что пока не принял окончательного решения о своем участии в мероприятии, но отметил, что Россия точно будет на нем представлена на высоком уровне.
Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября текущего года.
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