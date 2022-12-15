Эрдоган рассказал, что предложил Путину провести встречу лидеров РФ, Турции и Сирии

Фото: kremlin.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой провести трехстороннюю встречу лидеров России, Турции и Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган уже обратился с предложением к Владимиру Путину, подчеркнув, что у глав трех государств есть вопросы, которые необходимо обсудить.

"Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно", – сказал он.

Президент Турции сделал акцент на том, что это должна быть не одна встреча. По его мнению, она только положит начало серии трехсторонних переговоров.

В ночь на 20 ноября Турция совершила удары по курдским районам Сирии и Ирака. Как сообщили представители власти государства, действия были направленны на нейтрализацию Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной на территории Турции.

Позже Эрдоган объяснил причины проведения специальной операции в Сирии и Ираке, заявив, что РФ отказалась выполнять обязательства по уничтожению террористов в регионах.

Однако спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что инициаторами сложившейся ситуации могли стать США. По его словам, Штаты намерено предприняли ряд действий с целью "расшатать" ситуацию.

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