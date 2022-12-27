Сирия открыла небо для российских гражданских самолетов

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Сирийские власти разрешили пролет российских гражданских самолетов через воздушное пространство страны, в настоящее время они ожидают ответного шага Москвы, заявил руководитель Службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур. Об этом сообщает РИА Новости.

"Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение", – сказал он.

По словам Мансура, Сирия попросила РФ предоставить график полетов, чтобы выделить российским бортам воздушные коридоры.

"Пока мы ждем ответа от российской стороны", – сказал он.

Мансур заверил, что Сирия способна обеспечить безопасный пролет самолетов из РФ. Он отметил, что сегодня через воздушное пространство республики летают самолеты из Ливана, Кипра, Ирака и Иордании.

Ранее СМИ сообщили, что несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить полеты через Сирию. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами с двойной регистрацией, после того как Иордания, Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен отказались впускать их суда.

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Сирии еще в апреле 2013 года, после того как в СМИ появилась информация об угрозе ракетного обстрела самолета Nordwind, следовавшего из Египта в Казань.

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