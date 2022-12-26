iFly отменила все международные рейсы в Египет из России

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

iFly уведомила о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории России, сообщили ТАСС в авиакомпании Tez Tour.

Такое решение принято в связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании и ограничениями на пролет ряда других государств.

Также известно, что авиакомпания вывезла из Египта 7,5 тысячи россиян. В настоящий момент там находятся единичные туристы, чей отдых еще не завершен. Им предложат варианты авиаперелета в индивидуальном порядке.

iFly организовала 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России.

Ранее представители компании сообщали, что согласовали все нужные документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и иорданскими властями. При удовлетворительном решении перевозчик хотел возобновить рейсы 24 декабря.

Компания начала вынужденно отменять перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще 20 и 21 декабря. Отмечалось, что iFly не разрешили производить рейсы из-за запрета на пользование воздушного пространства некоторых государств, в числе которых оказались Саудовская Аравия, Иордания, Турция и Эритрея.

Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Иорданией – Tez Tour

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