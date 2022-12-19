Авиакомпания iFly вынужденно отменила вылеты в Египет 20 и 21 декабря

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Авиакомпания iFly вынужденно отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря. Об этом перевозчик уведомил туроператора Tez Tour.

В Tez Tour отметили, что продолжается осуществление вывозных рейсов из Египта. В Россию успели вернуться уже более 1 500 человек.

Клиенты туроператора Tez Tour смогут вылететь в Москву на лайнерах компаний Egypt Air, Red Wings и Corendon. В совокупности потребуется организовать более 15 рейсов.

Ранее сообщалось, что туроператор вернет деньги за приобретенные туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет в период с 15 по 19 декабря. Полеты были отменены из-за введенного запрета на использование воздушного пространства Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи авиакомпанией iFly.

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