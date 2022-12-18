Для оставшихся в Египте туристов из РФ задействуют около 15 рейсов

Фото: телеграм-канал Baza

Российские граждане, которые пребывают в курортах Египта, смогут вылететь в Москву с помощью рейсов авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. Для этого потребуется около 15 перелетов в период с 18 по 21 декабря, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

"По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", – рассказали там.

В пресс-службе добавили, что первый перелет состоится сегодня, 18 декабря. Рейс назначен на 01:00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха.

Ранее поступала информация, что iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. По словам представителей авиакомпании, подобные проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. После этого компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

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