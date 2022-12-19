Илон Маск решит, стоит ли ему оставить пост главы Twitter с помощью опроса в соцсети

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Илон Маск организовал опрос, в котором предложил пользователям Twitter решить, останется ли он главой этой компании или покинет свой пост. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети.

"Должен ли я оставить пост главы Twitter? Я буду руководствоваться результатами этого голосования", – написал он в своем Twitter.

Опрос продлится 12 часов.

До этого Маск создавал опрос, в котором предложил пользователям соцсети решить, будут ли разблокированы аккаунты журналистов, отслеживавших его местоположение и публиковавших эти данные. По итогам голосования за немедленную разблокировку аккаунтов журналистов выступили 58,7% респондентов, и владелец соцсети снял их блокировку.

Ранее СМИ сообщали, что офис компании Twitter находится в поиске новых инвестиций, чтобы покрыть приближающиеся выплаты по долгам. Как утверждает издание Semafor, соцсеть испытывает проблемы с поиском рекламодателей, которых отпугивает политика нового руководства.

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