Пушков заявил, что новая политика Twitter бросает вызов "либеральной диктатуре"

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Политика Twitter при новом владельце этой компании Илоне Маске бросает вызов "стерильному единомыслию" и "либеральной диктатуре" в мире социальных сетей, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Думаю, бывший руководитель Twitter [Джек] Дорси, забанивший [экс-президента США Дональда] Трампа, продвигавший только ультра-либеральную повестку и превративший Twitter в инструмент идейной диктатуры, сейчас испытывает рвотные позывы", – написал политик в своем телеграм-канале.

Накануне Маск сообщил, что под его началом Twitter не будет практиковать постоянных блокировок аккаунтов и даже не отправит в бан американское информационное агентство Associated Press за фейковую заметку о ракетах РФ.

"Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь. <...> Даже в отношении AP с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу", – написал Маск в Twitter.

В своей заметке Associated Press процитировало неназванные источники в разведывательных службах Соединенных Штатов. В публикации утверждалось, что упавшие на территории Польши ракеты были якобы российскими, а не украинскими. Вскоре после выхода этого материала в AP сообщили, что уволили автора данной заметки.

Ранее СМИ сообщали, что в Twitter уволили сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.



Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

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