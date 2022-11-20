Трамп заявил, что не хочет возвращаться в Twitter

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter после разблокировки своего аккаунта. Об этом сообщает газета The Hill.

"Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит", – сказал политик.

Как отмечает издание, Трамп положительно отозвался о новом владельце соцсети Илоне Маске, однако в то же время отметил, что намерен остаться на собственной площадке Truth Social.

Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа после того, как 6 января прошлого года его протестующие сторонники ворвались в здание Конгресса США. Полиции пришлось применить силу. В результате столкновений погибли четыре человека.

Накануне Илон Маск провел опрос о том, стоит ли восстанавливать аккаунт бизнесмена. 51,8% пользователей высказались в поддержку этого решения. 20 ноября страница Трампа стала доступна. За первые семь часов на нее подписались 25 миллионов человек, а к вечеру воскресенья число подписчиков достигло 83 миллионов.



Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

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