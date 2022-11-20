Twitter восстановил аккаунт Дональда Трампа

Фото: AP/Carolyn Kaster

Twitter разблокировал аккаунт американского предпринимателя, экс-президента США Дональда Трампа, который был заморожен с января 2021 года.

До этого новый владелец соцсети Илон Маск провел на своей странице опрос о том, стоит ли восстанавливать аккаунт бизнесмена. 51,8% пользователей высказались в поддержку этого решения. После чего основатель Tesla заявил, что страницу восстановят.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен", – написал он.

Страница американского экс-перзидента уже видна пользователям соцсети. На старых записях начали появляться комментарии, однако сам Трамп никаких новых публикаций пока не делал.

Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа после того, как 6 января прошлого года его протестующие сторонники ворвались в здание Конгресса США. Полиции пришлось применить силу. В результате столкновений погибли четыре человека.



Пользователи Twitter решат судьбу аккаунта Трампа

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