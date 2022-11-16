Сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом из саги о Гарри Поттере – СМИ

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Специалисты соцсети Twitter боятся называть имя предпринимателя Илона Маска в корпоративном мессенджере, сравнив нового руководителя компании с Волан-де-Мортом – главным антагонистом из книг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Маск, который приобрел Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов, уволил из штата не менее десяти специалистов, которые высказывались с критикой в его сторону в чате сотрудников. Подобный инцидент превратил бизнесмена в "того, кого нельзя называть".

Собеседник издания уточнил, что новые сотрудники, которых Маск привел в компанию, могут "сливать" сообщения и находить критику в чате по поиску имени главы соцсети.

"Все называют его парень наверху или новый владелец, чтобы на случай, если его молодчики будут проверять чаты по словам Илон и Маск, ничего не выскочило", – приводятся слова специалиста компании.

Ранее в СМИ поступила информация, что в Twitter уволили сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками. Уточнялось, что после покупки Маском компании там начались массовые увольнения.

По словам источников, в наибольшей степени это затронуло отделы, курирующие направление трендов соцсети, борющиеся с материалами, разжигающими ненависть.

Основатель Twitter Джек Дорси извинился за увольнения Илоном Маском половины сотрудников

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!