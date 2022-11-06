Маск заявил, что Twitter позволит прикреплять к публикациям длинные тексты

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Американская компания Twitter вскоре разрешит на своей платформе прикреплять длинные тексты к публикациям. Об этом заявил глава компании Илон Маск в соцсети.

Так, в настоящее время пользователи могут публиковать сообщения размером не больше 280 символов.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter. По словам источников Bloomberg, дополнительный ежемесячный выходной для сотрудников был введен во время пандемии.

Издание назвало решение Маска очередным признаком нетерпимости предпринимателя к корпоративной культуре Twitter. Агентство считает, что предприниматель планирует отменить возможность удаленной работы.

До этого Маск заявил, что после покупки социальной сети Twitter, будет руководить компанией единолично. По его словам, роспуск совета директоров носит временный характер. Он не уточнил, как долго сохранится такое положение дел.



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