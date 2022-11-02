Маск заявил, что сделает Twitter самым достоверным источником информации на Земле

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Американский бизнесмен, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым достоверным источником информации в мире.

"Наша цель – это сделать Twitter самым достоверным источником информации на Земле, независимо от политических пристрастий", – написал он на своей странице в соцсети.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно 28 октября. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру в Санф-Франциско.

Позже предприниматель прокомментировал это решение. После покупки соцсети он написал: "Птица на свободе".



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