17:15Технологии
Маск заявил, что сделает Twitter самым достоверным источником информации на Земле
Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский бизнесмен, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым достоверным источником информации в мире.
"Наша цель – это сделать Twitter самым достоверным источником информации на Земле, независимо от политических пристрастий", – написал он на своей странице в соцсети.
О покупке Илоном Маском Twitter стало известно 28 октября. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру в Санф-Франциско.
Позже предприниматель прокомментировал это решение. После покупки соцсети он написал: "Птица на свободе".
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