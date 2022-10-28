Илон Маск прокомментировал покупку Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал информацию о приобретении компании Twitter.

"Птица на свободе", – написал он в Twitter, на логотипе которого изображена птица.

О том, что Маск возглавил компанию, стало известно ранее. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Прежнее руководство, в том числе гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, покинули штаб-квартиру компании.

С приобретением Twitter предпринимателя поздравил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Трампа.

"Мне сообщили, что моя учетная запись будет восстановлена в понедельник (31 октября. – Прим. ред.), – посмотрим", – отметил экс-президент Соединенных Штатов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдера сообщало, что Маск закроет сделку по покупке Twitter в пятницу, 28 октября. Отмечалось, что такое заявление бизнесмен сделал во время видеоконференции с банкирами, которые участвуют в финансировании сделки.

До этого этого СМИ сообщали, что Маск при покупке Twitter намерен уволить 5,5 тысячи сотрудников. Позднее стало известно, что предприниматель заверил работников Twitter в том, что не планирует сокращать 75% персонала.



Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

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