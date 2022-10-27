Илон Маск заявил, что не будет увольнять 75% сотрудников Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск не подтвердил информацию о том, что намерен уволить 75% сотрудников Twitter. Об этом пишет Bloomberg.

"Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что Маск собирается уволить 5,5 тысячи сотрудников Twitter при покупке компании. О планах Маска сократить штат до минимума сообщил The Washington Post.

Всего же в Twitter работают 7,5 тысячи человек. По словам авторов статьи, даже если сделка сорвется, то увольнений не избежать, хотя и не таких массовых.

До этого Маск предложил Twitter снова начать переговоры о покупке соцсети. В СМИ поступала информация, что предприниматель хочет купить компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.

После этого заявления стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня 4 октября стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговались уже на уровне 47,95 доллара.



Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

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