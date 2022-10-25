Маск рассказал, каким должен стать Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал, каким видит Twitter в будущем, сообщает "Газета.ру".

По его словам, эта соцсеть должна стать честным форумом, чтобы ею пользовалось максимальное количество людей с самыми разными убеждениями.

"Twitter должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживленных, хоть и временами злобных, дебатов между людьми с различающимися убеждениями", – подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что в случае покупки компании планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter. Речь идет об уменьшении штата с 7,5 тысячи человек до чуть более 2 тысяч работников.

Как отмечается в материале, даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения. Кроме того, Twitter планирует значительно сократить свою инфраструктуру.

Маск предложил Twitter возобновить переговоры о покупке соцсети. По данным агентства Bloomberg, предприниматель хочет приобрести компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.

После этого стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня, 4 октября, стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговалась уже на уровне 47,95 доллара.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.



Илон Маск покупает Twitter

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