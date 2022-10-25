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Американский предприниматель, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что уже в пятницу, 28 октября, хочет закрыть сделку по покупке компании Twitter. Информацией об этом поделились в агентстве Bloomberg со ссылкой на инсайдера.

По данным источника, подобное заявление Маск сделал во время видеоконференции с банкирами, которые участвуют в финансировании сделки.

Ранне Маск предложил Twitter снова начать переговоры о покупке соцсети. В СМИ поступала информация, что предприниматель хочет купить компанию по стоимости 54,2 доллара за акцию.

После этого заявления стоимость акций соцсети выросла на 15%, до 49,7 доллара за штуку. Из-за этого торги дважды приостанавливались, к концу дня 4 октября стоимость бумаг замедлила свой рост, они торговались уже на уровне 47,95 доллара.

В конце апреля компания рассказала о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Но уже в июле глава SpaceX направил представителю компании сообщение о том, что не будет приобретать Twitter. В документе было сказано, что Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.

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