Twitter планирует поднять стоимость платной подписки – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Twitter планирует увеличить стоимость платной подписки Twitter Blue, которая дает пользователям доступ к ряду премиальных функций. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Так, стоимость подписки может увеличиться с 4,99 до 19,99 доллара. При этом из пакета исключат доступ к статьям ряда изданий без просмотра рекламы.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно 28 октября. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру в Санф-Франциско. Позже предприниматель прокомментировал это решение. После покупки соцсети он написал: "Птица на свободе".



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