Маск назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter без компенсации

Фото: YouTube/TED

Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью сообщения о том, что сотрудники компании Twitter будут уволены без компенсации.

"Это неправда", – написал Маск в своем микроблоге в соцсети.

В New York Times появилась публикация с выдержкой из статьи о том, что сотрудников Twitter уволят до 1 ноября – дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации.

При этом неясно, имел ли бизнесмен в виду всю публикацию или только часть, в которой речь идет о сроках увольнения.

28 октября стало известно, что предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Прежнее руководство, в том числе гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, покинули штаб-квартиру компании.

Позже сообщалось, что с приобретением Twitter предпринимателя поздравил экс-президент США Дональд Трамп. В апреле Трамп сообщал, что надеется на покупку соцсети Маском, но не планирует возвращаться в случае разблокировки аккаунта.

Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!