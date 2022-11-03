Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Американский предприниматель Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, дополнительный ежемесячный выходной для сотрудников был введен во время пандемии.

Издание назвало решение Маска очередным признаком нетерпимости предпринимателя к корпоративной культуре Twitter. Агентство считает, что предприниматель планирует отменить возможность удаленной работы.

Ранее Илон Маск заявил, что после покупки социальной сети Twitter, будет руководить компанией единолично. По его словам, роспуск совета директоров носит временный характер. Он не уточнил, как долго сохранится такое положение дел.



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