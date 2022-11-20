Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter за семь часов достиг 25 млн подписчиков

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Восстановленный около семи часов назад аккаунт бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter набрал 25 миллионов подписчиков.

На момент блокировки 8 января прошлого года аккаунт насчитывал почти 90 миллионов фолловеров. Экс-лидер США пока что не обновил записи на восстановленной странице. Однако аккаунт теперь можно посмотреть со старыми публикациями. Пользователи теперь смогут оставлять на странице Трампа комментарии и лайки.

Последний пост бывшего американского президента понравился более 489 тысячам пользователей Twitter.

О разблокировке аккаунта Трампа стало известно в воскресенье, 20 ноября. До этого владелец Twitter Илон Маск провел опрос о том, стоит ли восстанавливать страницу экс-президента. 51,8% пользователей высказались в поддержку этой инициативы.

Пользователи Twitter решат судьбу аккаунта Трампа

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