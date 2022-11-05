В Twitter уволили сотрудников отделов, боровшихся с фейками – СМИ

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В Twitter уволили сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы телеканала NBC.

Уточняется, что череда сокращений началась в компании после ее покупки основателем Tesla и Space X Илоном Маском. По словам источников телеканала, в наибольшей степени это затронула отделы, курирующие направление трендов соцсети, борющиеся с материалами, разжигающими ненависть, обеспечивающие работу сайта.

По словам бывших сотрудников, это может привести к хаосу в соцсети перед предстоящими промежуточными выборами в американский Конгресс.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно в конце прошлого месяца. 28 октября предприниматель возглавил компанию, а прежнее руководство покинуло штаб-квартиру соцсети.

СМИ писали, что после покупки Twitter Маск намерен уволить 5,5 тысячи сотрудников. Позднее предприниматель заверил работников в том, что не планирует сокращать 75% персонала.



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