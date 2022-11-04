В Twitter рассматривают возможность введения платных личных сообщений – СМИ

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Американская компания Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций на своей платформе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, в качестве платных функций рассматривается просмотр отдельных видео, а также отправка личных сообщений широко известным пользователям.

Как отмечает издание, данные меры направлены на быстрое получение прибыли.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter. По словам источников Bloomberg, дополнительный ежемесячный выходной для сотрудников был введен во время пандемии.

Издание назвало решение Маска очередным признаком нетерпимости предпринимателя к корпоративной культуре Twitter. Агентство считает, что предприниматель планирует отменить возможность удаленной работы.

До этого Маск заявил, что после покупки социальной сети Twitter, будет руководить компанией единолично. По его словам, роспуск совета директоров носит временный характер. Он не уточнил, как долго сохранится такое положение дел.



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