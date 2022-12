Twitter разблокирует страницы журналистов, отслеживавших местоположение Илона Маска

Фото: depositphotos/Mactrunk

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть разблокирует аккаунты журналистов, отслеживавших его местоположение и публиковавших эти данные. Такое решение было принято по итогам опроса пользователей социальной сети.

"Люди высказались. С аккаунтов, отслеживавших мое местоположение, будет снята блокировка", – написал Маск в своем Twitter.

Из данных опроса следует, что за немедленную разблокировку аккаунтов журналистов выступили 58,7% респондентов.

15 декабря стало известно, что Twitter заблокировал журналистов The New York Times и Washington Post, CNN, Voice of America и других изданий на семь дней за критику Илона Маска и работу платформы. Маск пояснил, что владельцы заблокированных аккаунтов публиковали его местоположение в реальном времени, что является нарушением правил соцсети.

