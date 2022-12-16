16:14Политика
Замглавы ЕС пригрозила Маску санкциями за блокировку американских журналистов в Twitter
Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa/picture-alliance
Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова пригрозила Илону Маску санкциями за блокировку американских журналистов в Twitter. Об этом Юрова сообщила в своем аккаунте в соцсети.
Ранее Twitter заблокировал журналистов The New York Times и Washington Post, CNN, Voice of America и других изданий за критику Илона Маска и работу платформы. Однако платформа не объяснила причину блокировки.
По словам Юровой, сообщение о блокировании аккаунтов американских журналистов в Twitter вызывают некую озабоченность. Замглавы Еврокомиссии отметила, что Илон Маск должен был знать о свободе прессы в Twitter.
"Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции", – написала Юрова.
Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил, что все выданные ранее пользователям соцсети Twitter синие галочки, которые служат для верификации аккаунта, удалят. Маск уточнил, что галочки раздавались по коррумпированному и нелепому принципу.
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