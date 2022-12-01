Twitter начал удалять фейковые аккаунты

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В Twitter начали удалять фейковые аккаунты, сообщил новый владелец соцсети Илон Маск в своем микроблоге.

По словам американского предпринимателя, прямо сейчас Twitter удаляет аккаунты, распространяющие спам и принадлежащие мошенникам.

В связи с этим он предупредил пользователей, что количество их подписчиков может сократиться.

Ранее в Twitter сообщили, что с 23 ноября 2022 года соцсеть больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о коронавирусной инфекции.

До этого Маск объявил об обновлении политики социальной сети. В частности, Twitter уволил сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.



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