В Евросоюзе обеспокоены снижением контроля за контентом в Twitter

Фото: depositphotos/seewhatmitchsee

ЕС обеспокоен снижением контроля за нежелательным контентом в Twitter, а также увольнениями сотрудников этой компании, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине.

"Во время встречи <...> я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения закона о цифровых услугах и регламента о защите персональных данных в Евросоюзе", – написал политик в Twitter.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце этой компании Илоне Маске бросает вызов "стерильному единомыслию" и "либеральной диктатуре" в мире социальных сетей.

В начале ноября в СМИ появилась информация, что в Twitter начались массовые увольнения сотрудников, в частности тех, кто занимался модерацией контента и борьбой с фейками.

Американский миллиардер Илон Маск купил и возглавил Twitter 28 октября. Он заявил, что намерен сделать социальную сеть самым достоверным источником информации в мире.



Илон Маск не исключил банкротства Twitter – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!