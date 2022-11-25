03:59Политика
В Евросоюзе обеспокоены снижением контроля за контентом в Twitter
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
ЕС обеспокоен снижением контроля за нежелательным контентом в Twitter, а также увольнениями сотрудников этой компании, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине.
"Во время встречи <...> я подчеркнул, что мы ожидаем, что будут выполнены добровольные обязательства, касающиеся соблюдения закона о цифровых услугах и регламента о защите персональных данных в Евросоюзе", – написал политик в Twitter.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце этой компании Илоне Маске бросает вызов "стерильному единомыслию" и "либеральной диктатуре" в мире социальных сетей.
В начале ноября в СМИ появилась информация, что в Twitter начались массовые увольнения сотрудников, в частности тех, кто занимался модерацией контента и борьбой с фейками.
Американский миллиардер Илон Маск купил и возглавил Twitter 28 октября. Он заявил, что намерен сделать социальную сеть самым достоверным источником информации в мире.
Илон Маск не исключил банкротства Twitter – СМИ
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