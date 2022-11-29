18:02Технологии
Twitter откажется от борьбы с фейками о COVID-19
Фото: depositphotos/rafapress
Новая администрация соцсети Twitter перестанет бороться с распространением фейков о коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Twitter.
"Начиная с 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", – говорится в уведомлении на странице правил социальной сети.
О покупке Twitter американским бизнесменом Илоном Маском стало известно в конце прошлого месяца. 28 октября предприниматель возглавил компанию, а прежнее руководство покинуло штаб-квартиру.
После этого миллиардер объявил об обновлении политики социальной сети. В частности, Twitter уволил сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.
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