Twitter откажется от борьбы с фейками о COVID-19

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Новая администрация соцсети Twitter перестанет бороться с распространением фейков о коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Twitter.

"Начиная с 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", – говорится в уведомлении на странице правил социальной сети.

О покупке Twitter американским бизнесменом Илоном Маском стало известно в конце прошлого месяца. 28 октября предприниматель возглавил компанию, а прежнее руководство покинуло штаб-квартиру.

После этого миллиардер объявил об обновлении политики социальной сети. В частности, Twitter уволил сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.



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