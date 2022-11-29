Маск намерен опубликовать документы, свидетельствующие о подавлении свободы слова в США

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Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) анонсировал скорейшую публикацию документов о подавлении свободы слова в США.

"Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter", – написал Маск.

Подобные действия предпринимателя обусловлены желанием начать активную борьбу против онлайн-цензуры в Штатах. По словам Маска, общество обязано знать о том, что происходит на самом деле.

Подробности о готовящихся к публикации документах бизнесмен не стал разглашать.

Ранее Маск выступил с заявлением о намерении со стороны Apple удалить приложение Twitter с платформы App Store. Он объяснил, что компания предупредила об удалении соцсети, но так и не назвала возможные причины.

До этого предприниматель сообщил о рекордном числе пользователей, посещающих соцсеть. Число стало максимальным с начала существования Twitter.



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