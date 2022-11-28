Маск заявил, что Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений

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Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений.

"Apple <...> угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам, почему", – написал Маск в своем микроблоге. Цитату приводит РИА Новости.

В середине ноября Маск заявил, что Twitter переживает исторический максимум по числу новых пользователей. Он выразил надежду, что сервера соцсети смогут выдержать повышенную нагрузку.

До этого СМИ сообщали, что в Twitter может появиться функция перевода денег. Уточнялось, что об этом Маск рассказал в голосовом чате с рекламодателями. Он заявил, что новая функция будет доступна пользователям, которые заплатили 8 долларов за верификацию аккаунта.

Илон Маск купил и возглавил Twitter 28 октября. Он отмечал, что намерен сделать социальную сеть самым достоверным источником информации в мире.



Илон Маск не исключил банкротства Twitter – СМИ

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