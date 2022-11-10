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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Twitter может появиться функция перевода денег. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, бизнесмен в голосовом чате с рекламодателями рассказал, что новая функция станет доступна пользователям, которые заплатили 8 долларов за верификацию аккаунта.

"Мы можем сказать: "Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?" Может быть, мы предварительно положим средства им на счет и скажем: "Вот, мы даем вам десять баксов, вы можете отправить их куда хотите в пределах Twitter", – пояснил предприниматель.

Вместе с тем он добавил, что пользователи, у которых аккаунт привязан к банковскому счету, смогут в любой момент вывести деньги.

Ранее СМИ сообщили, что новый владелец Twitter может сделать доступ к социальной сети платным. Известно, что такое нововведение Маск обсуждал со своим советником Дэвидом Саксом, однако пока оно находится под вопросом. Пока же компании предстоит решить, все ли пользователи должны будут платить за использование платформы.



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