Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими государствами

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американского предпринимателя Илона Маска следует проверить на сотрудничество с другими странами.

"Думаю, что сотрудничество Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США рассматривает возможность проверить бизнес Маска на соответствие интересам национальной безопасности.

Отмечалось, что в Вашингтоне обеспокоены "угрозами" предпринимателя прекратить обслуживание системы связи Starlink на Украине. В публикации также говорилось, что, по мнению американского правительства, предложения Маска по мирному урегулированию украинского конфликта выгодны Москве.

До этого Маск заявлял, что Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй президентский срок. По мнению бизнесмена, отрыв от среднего возраста населения у главы государства не должен быть слишком значительным.

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