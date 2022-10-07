Илон Маск посчитал Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на второй срок

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок, заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью газете Financial Times. По его словам, отрыв от среднего возраста населения у главы государства не должен быть слишком значительным.

"Не надо, чтобы был слишком большой разрыв между вашим возрастом и средним возрастом населения, потому что тогда очень трудно будет оставаться в контакте с людьми. <...> Возможно, разрыв в одно поколение – это еще нормально, но в два? Не знаю, но когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей", – прокомментировал владелец компаний Tesla и Space X.

Маск не уверен, можно ли сохранить связь с молодым поколением из-за слишком большой разницы в возрасте.

Ранее предприниматель предложил заново организовать референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, но на этот раз под наблюдением ООН. Также он посчитал, что нужно оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира.

Илон Маск назвал себя фанатом Украины, но не третьей мировой войны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!