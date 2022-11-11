Илон Маск не исключил банкротства Twitter – СМИ

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Американский бизнесмен Илон Маск допустил банкротство недавно приобретенной им соцсети Twitter, если компания не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит, передает The Information.

По информации издания, такое предположение предприниматель сделал в ходе выступления на общем собрании команды разработчиков. Маск указал, что в следующем году Twitter может столкнуться с оттоком средств "в несколько миллиардов долларов".

"Мы не можем масштабироваться до миллиарда пользователей и нести огромные потери по пути, это невозможно. <...> если у вас есть привлекательный продукт, люди его купят. Таким был мой опыт работы в SpaceX и Tesla", – заявил он.

Сделку по покупке Twitter Маск завершил 27 октября 2022 года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов.

На этой неделе СМИ сообщили, что доступ к соцсети может стать платным. Утверждалось, что такую возможность Маск обсуждал со своим советников Дэвидом Саксом.



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