Заблокированные аккаунты в Twitter восстановят на следующей неделе

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Американский бизнесмен, владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что на следующей неделе в соцсети будут восстановлены заблокированные аккаунты.

"Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе", – написал он на своей странице в соцсети.

До этого в Twitter было проведено голосование, в котором приняли участие более трех миллионов человек. Порядка 72,4% пользователей положительно ответили на вопрос по восстановлению аккаунтов.

Маск же в своем сообщении использовал крылатое выражение на латинском языке – Vox populi, vox Dei.

"Глас народа – глас Божий", – заключил предприниматель.

Ранее был восстановлен аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Пользователи положительно проголосовали за разблокировку страницы бывшего американского лидера.

В свою очередь, Трамп заявил, что возвращаться в соцсеть не планирует. По данным СМИ, экс-президент хочет остаться на собственной площадке Truth Social.



Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

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