Twitter ищет новые инвестиции, чтобы покрыть долговые выплаты – СМИ

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Офис компании Twitter ищет новые инвестиции, чтобы покрыть приближающиеся выплаты по долгам. Об этом сообщает портал Semafor.

По данным издания, потенциальным инвесторам предлагают приобрести акции по цене 54,2 доллара за акцию. Это именно та цена, которую заплатил за каждую акцию Илон Маск, чтобы выкупить компанию. При этом рыночная цена акций по состоянию на 17 декабря составляет 53,7 доллара за акцию.

В материале издания уточняется, что Twitter испытывает проблемы с поиском рекламодателей, которых отпугивает новая политика соцсети.

Ранее Илон Маск сообщил, что в соцсети начали удалять фейковые аккаунты. По словам нового главы компании, удалению подвергаются распространяющие спам или принадлежащие мошенникам аккаунты.

До этого Маск сообщил об изменении политики социальной сети. Так, глава Twitter сократил сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками.

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