14:18Туризм
Число вывезенных из Египта россиян по итогам 22 декабря составит около 6 тысяч
Фото: depositphotos/slava296
По итогам 22 декабря число россиян, вывезенных из Египта компанией Tez Tour, составит около 6 тысяч, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.
С учетом рейсов, которые вылетят в четверг, вывезено 3,4 тысячи человек из Хургады и 2,5 тысячи – из Шарм-эш-Шейха.
На египетских курортах остаются 900 российских туристов – 400 человек в Хургаде и 500 – в Шарм-эш-Шейхе.
В Tez Tour сообщили, что перевозчик продолжает работу по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта документов, необходимых для продолжения полетной программы в Египет сроком с 23 декабря.
Ранее iFly вынужденно отменяла вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря. Авиакомпания не может выполнять рейсы из-за запрета на использование воздушного пространства ряда стран: Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи.
В Tez Tour пообещали, что вернут деньги за приобретенные туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет в период с 15 по 19 декабря.
Россияне активно бронируют туры в Египет, несмотря на отмены авиарейсов – туроператоры
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