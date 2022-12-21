Около 4 тысяч российских туристов вернулись из Египта – Tez Tour

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Более четырех тысяч туристов из России, которые не смогли вовремя вылететь из Египта из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, вернулись домой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

"На сегодня в Россию вернулись около 4 тысяч туристов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что страховая компания "Согласие" по запросу туроператора продлила срок действия страховых полисов туристов. В страховую компанию уже поступило несколько обращений. Одному из отдыхавших в Египте россиян потребовалась экстренная медпомощь, его госпитализировали. Еще один турист из РФ умер, решается вопрос о репатриации тела в Москву.

До этого поступала информация, что iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. По словам представителей авиакомпании, подобные проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

Позднее стало известно, что российские граждане, которые пребывают в курортах Египта, смогут вылететь в Москву с помощью рейсов авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon.



Россияне активно бронируют туры в Египет, несмотря на отмены авиарейсов – туроператоры

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