Более двух тысяч застрявших в Египте россиян вернулись домой

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Более двух тысяч туристов из России, которые не смогли вовремя вылететь из Египта из-за отмены рейсов авиакомпании IFly, вернулись домой. К концу недели будут возвращены почти все планировавшие перелет граждане. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

Вывозные рейсы выполняются в штатном режиме. Отдыхающие смогут вылететь в Россию на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon Airlines.

Страховая компания "Согласие" по запросу туроператора продлила срок действия страховых полисов туристов.

"Срок действия страховых полисов истек в день запланированного вылета, который был отменен. В этих случаях путешественники уже не могут воспользоваться медицинской помощью в рамках договоров страхования. По запросу туроператора мы пролонгировали полисы", – отметили в пресс-службе "Согласия".

В страховую компанию уже поступило несколько обращений. Одному из отдыхавших в Египте россиян потребовалась экстренная медпомощь, его госпитализировали. Еще один турист из РФ умер, решается вопрос о репатриации тела в Москву.

Ранее поступала информация, что iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. По словам представителей авиакомпании, подобные проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

Позднее стало известно, что российские граждане, которые пребывают в курортах Египта, смогут вылететь в Москву с помощью рейсов авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. Для этого потребуется около 15 перелетов в период с 18 по 21 декабря.

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