Tez Tour намерен до 22 декабря вывезти из Хургады оставшихся там туристов – генконсул

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Генконсул РФ в египетской Хургаде Виктор Воропаев надеется, что туроператор Tez Tour до 22 декабря вывезет всех российских туристов, до сих пор находящихся в городе из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, сообщает ТАСС.

Он также рассказал, что запланированный на вечер 19 декабря рейс авиакомпании Red Wings в Москву перенесли на 20 декабря. Вылет должен состояться в 19:20 по местному времени (20:20 по московскому времени). Воропаев сообщил, что самолет не прибыл из России, но и туристов в аэропорт не доставляли.

Также генконсул сообщил, что накануне рейсом турецкой авиакомпании Corendon в Москву вылетели 140 туристов. Во вторник, помимо перенесенного рейса Red Wings, запланированы рейсы Egyptair в Москву и Red Wings в Екатеринбург. Таким образом, в Россию вернутся порядка тысячи туристов.

Остающиеся из-за отмены рейсов iFly в Хургаде россияне, имеющие договоры с Tez Tour, размещены в гостиницах за счет туроператора.

Ранее сообщалось, что туроператор вернет деньги за приобретенные туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет в период с 15 по 19 декабря.

Полеты были отменены из-за введенного запрета на использование воздушного пространства Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи авиакомпанией iFly.

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