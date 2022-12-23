16:55Туризм
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания iFly заявила, что рейсы в Египет и обратно по 26 декабря будут отменены. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"Возврат полной стоимости авиабилетов по месту приобретения. Авиакомпания iFly приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, связанные c вынужденной отменой рейсов", – говорится в сообщении.
До этого перевозчик отменил перелеты в Египет из Москвы и Уфы на 23 и 24 декабря соответственно.
Однако представители компании подчеркивали, что согласовали все нужные документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и иорданскими властями. При удовлетворительном решении перевозчик хотел возобновить рейсы 24 декабря.
Компания начала вынужденно отменять перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще 20 и 21 декабря. Отмечалось, что iFly не разрешили производить рейсы из-за запрета на пользование воздушного пространства некоторых государств, в числе которых оказались Саудовская Аравия, Иордания, Турция и Эритрея.
Из-за постоянной отмены рейсов в Египте остались порядка 900 клиентов Tez Tour.
Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Иорданией – Tez Tour
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