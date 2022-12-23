Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге и в центре РФ до 2 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация приняла решение о продлении режима ограничения полетов в южной и центральной части России до 2 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года", – говорится в заявлении Росавиации.

Закрытыми останутся воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.

Ранее режим продлевали до 27 декабря. Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ действуют с 24 февраля.

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