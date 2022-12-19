Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ до 27 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим ограничения полетов в южной и центральной части России продлили до 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Закрытыми остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать полеты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Ранее сообщалось, что три новые железнодорожные платформы открылись на Курском вокзале в Москве. Там начали останавливаться поезда второго Московского центрального диаметра и экспрессы Курского направления.

Проведение работ на других платформах требуется для будущего запуска МЦД-4.



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