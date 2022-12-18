Три новые платформы открылись на Курском вокзале

Фото: Агентство "Москва"

На Курском вокзале заработали три новые железнодорожные платформы. На них будут останавливаться поезда второго Московского центрального диаметра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С воскресенья поезда D2 и экспрессы Курского направления начали останавливаться у трех новых платформ. Остальные платформы закрыли на реконструкцию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение работ на других платформах требуется для будущего запуска МЦД-4. Также для реконструкции будет временно закрыт подземный переход № 1.

Чтобы попасть на новые платформы, пассажирам необходимо пройти через тоннель. Через одну из них можно будет напрямую перейти на станцию метро "Чкаловская", минуя здание вокзала. Для удобства пассажиров на вокзале разместили временные указатели и запустили аудиоинформирование.

Ранее в столичном метро заменили 250 тысяч информационных плакатов и наклеек. Их сделали более лаконичными и заметными. Обновление затронуло в том числе плакаты с правилами пользования метро и различные объявления.



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