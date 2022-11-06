В столичном метро обновили информационные плакаты и наклейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичной подземке обновили четверть миллиона информационных плакатов и наклеек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Уже обновили 250 тысяч наклеек и плакатов в поездах и на станциях метро... <...> Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно", – приводятся в сообщении слова главы Дептранса Максима Ликсутова.

Обновления затронуло в том числе плакаты с правилами пользования метро, различные объявления. На них, помимо картинок, используются графические маркеры и выделения красным для важной информации.

Новые плакаты и стикеры появились также в кассовых зонах, у лифтов, в поездах и кабинах дежурных у турникетов и эскалаторов. Кроме того, появились новые объявления о культуре поведения.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен завершил подготовку к зимнему периоду. На станции вернули порядка 5 тысяч дополнительных дверей, чтобы создать барьер от холодного воздуха, кондиционеры в поездах перевели на зимний режим.



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