Новая навигация для маломобильных пассажиров появится на 20 станциях метро до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца года на 20 станциях метро появится новая навигация для маломобильных пассажиров. В 2023 году ее разместят на всех станциях подземки и МЦК, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти по поручению Сергея Собянина повышают удобство и доступность поездок по городу. Он подчеркнул, что новая навигация поможет узнать о доступности станции и спланировать свой маршрут.

Информацию о станциях метро, оборудованных для маломобильных пассажиров, можно будет найти в приложении "Метро Москвы". Там появятся данные о том, какие станции доступны маломобильным пассажирам, на сайте в разделе "Справочник по станциям" разместится информация об инфраструктуре станций и их доступности.

"Благодаря новой навигации, размещенной при входе на станцию метро, маломобильные пассажиры смогут понять, какой именно вход адаптирован для них. Также на платформе пассажирам будет проще выбирать нужный выход – навигация укажет, на каких выходах есть пандусы и лифты", – заявили в Дептрансе.

Ранее в "Яндекс Go" появился тариф "Специальный", который предназначен для маломобильных пассажиров. Новая услуга стала совместной разработкой "Яндекс Такси" и департамента транспорта Москвы. Теперь пассажиры, передвигающиеся на инвалидных креслах, смогут вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником. Машина прибудет к месту назначения в течение 30 минут.

Водители, выезжающие на вызов по тарифу, заранее прошли специальное обучение. Они освоили навык парковки автомобиля с подъемником, научились транспортировке инвалидных кресел и другим особенностям работы.

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